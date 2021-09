Rivincita, a poche settimane di distanza. In Sud America è semprela partita e la rivalità per eccellenza: la Seleçao contro la Selección, ancora una volta dopo la finale di Coppa America, in scena l'11 luglio passato con il primo trofeo conquistato da Messi con la sua Nazionale. Questa serale 16 brasiliane, alla Neo Quimica Arena di San Paolo si affrontano per le qualificazioni aldopo 7 giornate, Il Brasile si trova in testa al gruppo unico con 21 punti conquistati, 17 gol fatti e soli 2 subiti, mentre l'Argentina segue al secondo posto con 15 punti raccolti e l'Ecuador distante 3 punti al terzo posto. Entrambe le Nazionali hanno già ipotecato sulla carta il pass per il Mondiale, ma lo spettacolo è comunque assicurato, anche vista la sfida tra i due nuovi e vecchi compagni di squadra,. I verdeoro sono reduci dalla vittoria per 1-0 esterna conseguita sul campo del Cile. Bene anche l’Albiceleste che nella sua ultima uscita si è imposta per 3-1 sul campo del Venezuela (in gol anche gli interisti Lautaro Martinez e Joaquin Correa). La gara tra Brasile e Argentina si sarebbe dovuta giocare all'inizio del mese di marzo, ma è stata rinviata a settembre a causa dell'emergenza Coronavirus. Brasile e Argentina si sono sfidate 106 volte: quasi in parità il bilancio dei successi: 44 per i verdeoro e 40 per l’Albiceleste.​Weverton; Danilo, Militao, Miranda, Alex Sandro; Paquetà, Bruno Guimaraes, Casemiro, Everton Ribeiro; Gabigol, Neymar. Ct. Tite.: Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, Paredes, Lo Celso, Di Maria; Messi, Lautaro Martinez. Ct. Scaloni.