A poco meno di due mesi dalla finalissima del Maracanà, Brasile e Argentina si ritrovano nelle qualificazioni per il mondiale del 2022 in Qatar. Nell’atto conclusivo della Copa America 2021 a trionfare fu l’Argentina, mentre domenica, per gli analisti, i favoriti alla vittoria sono i brasiliani con il segno «1» che vale 2,10 volte la posta contro il 3,20 dell’«X». Un altro successo Albiceleste in terra brasiliana si gioca a 3,60. Nonostante i grandi campioni in campo, negli ultimi anni a prevalere sono state sempre le difese con i bookie che prevedono nuovamente un match bloccato, con l’under 2,5 in quota a 1,60 contro il 2,20 dell’over 2,5, mancante ormai dal 3-0 verdeoro del 2016. Regna l’equilibrio anche nel probabile risultato esatto del match. L’1-0 Brasile si gioca a 6,25 stessa quota dell’1-1, mentre un nuovo 0-1 argentino, come lo scorso 10 luglio, vale 9 volte la posta.