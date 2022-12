Nel match tra Brasile e Camerun, Gleison Bremer ha rotto un tabù. Il difensore della Juve ha indossato il 24, un numero raramente utilizzato dai verdeoro. La storia di quest'associazione ha radici nell'Ottocento e in un gioco simile a quello della tombola in cui il 24 è assimilabile al cervo e all'omosessualità per i suoi comportamenti. "Si tratta di una maglia come un'altra", ha commentato il giocatore, il cui gesto però ha esaltato la comunità LGBTQ+.