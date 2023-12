Jogadores do Santos continuam no gramado após o apito final e o rebaixamento da equipe decretado pic.twitter.com/IaK7qQGQro — ge (@geglobo) December 7, 2023

L'ultima giornata del Brasileirao, il campionato brasliano (vinto dal Palmeiras), ha decretato. Il Peixe si presentava all’ultimo turno al 15° posto, davanti alle altre due squadre in lotta per non retrocedere, Vasco da Gama e Bahia. Ma la sconfitta per 2-1 in casa contro il Fortaleza, unita ai successi delle due rivali, ha condannati il club alla. Un fallimento che arriva a meno di un anno dalla morte dell'uomo che ha reso il club famoso in tutto il mondo,senza aspettare il termine del recupero (il Fortaleza ha segnato il 2-1 al 96’). Al triplice fischio, i giocatori del Fortaleza sono scappati negli spogliatoi,In seguito, polizia e tifosi si sono scontrati all'esterno dell’impianto e diverse auto e autobus sono stati dati alle fiamme nella città balneare alle porte di San Paolo, come riporta Repubblica., ha visto la partita in tv e al termine della gara ha scritto un messaggio sui social: “Torneremo a sorridere”.