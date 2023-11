Nella notte il classe 2006ha scritto la storia del Brasile. Dopo essere stato il più giovane convocato nella Seleçao dai tempi di Ronaldo,dietro a Pelé, Edu e Coutinho.- Il ct Diniz l’ha mandato in campo all’82’ al posto di Raphinha nella gara di qualificazione al prossimo Mondiale persa 1-2 contro la Colombia (vantaggio di Martinelli e doppietta di Luis Diaz). Endrick è una luce nella serata buia del Brasile,. In estate arriverà in Europa, pronto a incantare tutti.