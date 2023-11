Father Luis Díaz's reaction to his son's return with a double. Truly a moment of redress. #colombiavsbrasil #Luisdiaz pic.twitter.com/s5i6omICDf —) (@khanhduysp) November 17, 2023

Il grande incubo si è trasformato in un bellissimo sogno a lieto fine., passato in vantaggio con un gol di Gabriel Martinelli su assist di Vinicius. Quest'ultimo è uscito per infortunio al 27'. Nel finale ha debuttatoper la prossima stagione. Nel dopo-partita(altro attaccante del Liverpool). Il centravanti dell'Inter,Martinez è entrato all'inizio del secondo tempo ed è stato ammonito. La prima uscita in nazionale dopo aver vinto il Pallone d'Oro non ha portato bene aNel resto della quinta giornata nel girone sudamericano di qualificazione al Mondiale 2026, pareggi per 0-0 in Cile-Paraguay (90 minuti per l'interista Alexis) e Venezuela-Ecuador, mentre la Bolivia batte il Perù schiodandosi da zero punti e lasciandolo all'ultimo posto in classifica a quota 1.