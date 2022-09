Il Brasile ha diramato la lista dei convocati per le due amichevoli in programma il 23 e 27 settembre, rispettivamente contro Tunisia e Ghana. Entrambi i match si disputeranno in Francia. La novità nelle scelte del ct Tite è la convocazione di Gleison Bremer che potrebbe quindi debuttare con il Brasile. Oltre all'ex Torino, altri due giocatori della Juventus presenti, ovvero Danilo e Alex Sandro. L'altro "italiano" è Ibanez della Roma.





PORTIERI: Alisson, Ederson e Weverton.

DIFENSORI Bremer, Militão, Ibañez, Marquinhos e T.Silva, Danilo, A.Sandro, Telles.

CENTROCAMPISTI: Bruno Guimarães, Casemiro, E.Ribeiro, Fabinho, Fred, Paquetá.

ATTACCANTI: Antony, Cunha, Neymar, Pedro, Raphinha, Firmino, Richarlison, Rodrygo, Vincius Junior.