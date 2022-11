In attesa dell'ufficialità delle prossime ore, in Brasile sembra già praticamente definita la lista dei 26 di Tite che andranno al Mondiale in Qatar. Secondo UOL Esporte, 24 giocatori su 26 sono già certi, mentre gli ultimi 2 posti se li giocano 3 giocatori: Gleison Bremer, Dani Alves e Lucas Verissimo, coi primi due favoriti sul terzo. Questi i 24 certi della convocazione, fra cui spiccano i 2 della Juventus Danilo e Alex Sandro:



Alisson, Ederson, Weverton, Danilo, Alex Sandro, Alex Telles, Thiago Silva, Marquinhos, Militão, Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Paquetá , Everton Ribeiro, Neymar, Vini Jr, Raphinha, Antony, Rodrygo, Jesus, Richarlison, Pedro, Firmino.