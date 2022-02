Il Corinthians ha ufficializzato la scelta del nuovo allenatore: è Vitor Pereira, 53enne ex tecnico del Fenerbahce. Come riporta il sito ufficiale del club brasiliano, Il portoghese ha risolto a dicembre scorso il contratto che lo legava al club di Istanbul e ha scelto il Brasile per ripartire subentrando a Sylvinho. In estate Vitor Pereira ebbe un incontro conoscitivo con la Lazio, anche se ha sempre rappresentato un'alternativa a Maurizio Sarri.