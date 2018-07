Dopo la vittoria del suo Brasile ai danni del Messico di Osorio, ha parlato il ct Tite, spiegando: "Qualcuno ha detto che noi stiamo giocando più come una squadra di club che come una selezione nazionale, l'ho preso come un complimento, e l'ho detto alla squadra- per poi aggiungere sulla partita odierna- mi aspettavo di ripetere le prestazioni delle scorse partite, e se possibile di crescere ancora: è quello che è successo. Ciò è stato possibile non solo per gli 11 titolari ma anche per coloro che sono entrati come sostituti. La nostra migliore caratteristica è l'equilibrio".