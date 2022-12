Il presidente della Federcalcio del Brasile, Ednaldo Rodrigues, ha parlato del futuro della panchina verdeoro: "Non parlo di questo argomento nemmeno con la mia famiglia. Deciderò io il nome e per questo nessun dirigente federale é autorizzato a parlare del futuro della Seleçao. Chi lo fa, sta dicendo il falso". Nelle ultime ore, sono circolati grandi nomi come quello di Guardiola e Carlo Ancelotti.