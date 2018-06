Así tenía el tobillo ayer Neymar. Hoy no ha completado el entrenamiento. pic.twitter.com/N0rdOzOrXB — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) 19 giugno 2018

. Dopo il pareggio all'esordio contro la Svizzera e le critiche giunte proprio dal Brasile, l'esterno d'attacco del Paris Saint-Germain oggi ha interrotto anzitempo la seduta in vista della sfida con la Costa Rica per un. Ieri era gonfia, oggi ha provato a correrci su, ma si è dovuto fermare a pochi minuti dall'inizio dell'allenamento.- Dopo un quarto d'ora di torello generale e ristretto a pochi (col c.t. Tite compreso) O Ney esce dal campo quasi zoppicando per infilarsi negli spogliatoi seguito da medici e fisioterapisti. Un problema al piede destro, lo stesso a cui era stato operato prima della massima competizione in Russia.