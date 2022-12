Va tutto a gonfie vele in casa Brasile e, mentre ci si prepara per il quarto di finale con la Croazia, a far visita ai verdeoro è stato un gatto . Durante la conferenza stampa di Vinicius infatti ha fatto irruzione un gatto che è salito sul bancone e si è accomodato accanto all'attaccante brasiliano. Grandi risate, qualche foto e tanta serenità per la favorita alla vittoria dei Mondiali.