Una terribile notizia scuote il mondo del calcio brasiliano: nella notte è scoppiato un incendio di grandi proporzioni nel centro d'allenamento del Flamengo. Il bilancio provvisorio è di dieci morti e tre feriti gravi, con le autorità che sono al lavoro per capire le cause dell'accaduto e identificare le vittime.



BASE PER I GIOVANI - La struttura era usata come sede per le squadre giovanili e, secondo i Vigili del fuoco di Rio de Janeiro, le vittime sarebbero proprio giovani calciatori del club rubronegro, di età compresa tra i 14 e i 17 anni.