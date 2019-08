Neymar sta cercando di risolvere diversi problemi, sia a livello calcistico che lontano dai campi di gioco. La vicenda processuale che lo ha visto coinvolto fino a pochi giorni addietro si è rovesciata. La sua accusatrice, la modella brasilina Najila Trindade che sostiene di essere stata stuprata dall'asso verdeoro, è passata da "potenziale vittima" a "indagata per estorsione e querela calunniosa". Quest'ultima novità l'ha pubblicata oggi "Uol". Quindi, dopo aver chiuso le indagini a carico di Neymar per carenza di prove e di elementi, adesso la Polizia di Stato dovrà verificare quanto dichiarato dall'ormai ex accusatrice.