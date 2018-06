Brutte notizie per il Brasile e per il ct Tite: Douglas Costa, candidato per giocare titolare l'ultima gara della fase a gironi contro la Serbia, ha subito una lesione muscolare alla coscia destra che lo costringerà a saltare la sfida contro Milinkovic-Savic e compagni.



A RISCHIO IL MONDIALE - Se i controlli a cui si sottoporrà nelle prossime ore non dovessero dare risposte positive, poi, l'esterno della Juventus rischierebbe anche di saltare l'eventuale fase finale di Russia 2018, a cui la Seleçao si qualificherà in caso di vittoria o pareggio contro la Serbia.



PARLA IL MEDICO - ​Rodrigo Lasmar, medico della nazionale verdeoro, ha dichiarato: "Ha una piccola lesione, non viaggerà con noi per la partita contro la Serbia ma rimarrà a Sochi a curarsi, qui abbiamo una struttura ideale affinché possa guarire quanto prima. Douglas farà la fisioterapia, ma non so dare una data precisa nella quale rientrerà in gruppo. Siamo ottimisti che possa tornare a giocare in questo Mondiale, anche se questo dipende chiaramente dal percorso della nostra nazionale".