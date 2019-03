Si gioca alle 18:00 il match amichevole tra Brasile e Panama, con la Seleçao che all'Estádio do Dragão continuerà nella loro preparazione per la Copa América 2019. In campo Paquetá con la 10 e l’interista Miranda dall’inizio. Questa la formazione ufficiale: Fagner, Militão, Miranda, Alex Telles; Casemiro, Arthur; Richarlison, Paquetá, Coutinho; Firmino.