Il padre di Neymar, da Silva Santos, ha parlato con la radio britannica TalkSport dei Mondiali del figlio, spaventando i tifosi del Brasile: "Credo che Neymar ritornerà in campo per la finale e farà del suo meglio per aiutare i suoi compagni a vincere la competizione. La cosa più importante è che possa rientrare in campo al suo massimo livello. Tutti sanno che mio figlio ha una grande influenza sul gruppo. È il numero uno. Pelé? È il giocatore più iconico al mondo, tuti lo amano. Mio figlio spera che si rimetta in salute e gli augura il meglio".