Il Brasile ha iniziato il proprio casting per il ruolo di Commissario Tecnico per sostituire Tite dopo il fallimento ai Mondiali di Qatar 2022. Il preferito è Pep Guardiola, che ha però rinnovato da poco con il Manchester City e allora secondo la stampa sudamericana c'è un altro sogno che si sta facendo sempre più largo ed è quello di portare in verdeoro l'allenatore italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti.