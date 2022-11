Il Brasile si prepara a dare l’assalto alla sesta Coppa del Mondo della propria storia. I un’intervista rilasciata al The Guardian, il commissario tecnico della Selecao Tite ha posto l’accento su un aspetto particolare: "Che vinciamo o no, voglio essere in pace. In pace con me stesso. Questo è il mio grande desiderio. Ci sono cose che non posso e che non si possono controllare. Voglio fare del mio meglio ed essere in pace. Sono sicuro di poterlo fare".



Tra i tanti temi trattati, il CT ha parlato anche di Thiago Silva e Dani Alves, riponendo grande fiducia nei confronti dei suoi senatori: "Anche se il mondo stesse cadendo a pezzi, si concentrerebbero sul gioco. Ed il focus è sul gioco, non sui tifosi o su qualsiasi altra cosa. È una questione di concentrazione. Thiago e Dani ce l'hanno: sono come animali. E le loro intuizioni, i loro istinti sono straordinari. Sono grandi leader e danno un grande esempio alla squadra comportandosi in questo modo".