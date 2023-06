Il Brasile fa il suo e batte in modo agevole la Guinea in amichevole ma, per una volta, i riflettori sono puntati altrove, lontano dal campo. La sfida infatti era stata organizzata per sensibilizzare contro il tema del razzismo nel calcio e, al Cornella de Lobregat, è stato lanciato un messaggio chiaro, antirazzista, nell’ambito della campagna avviata a sostegno di Vinicius Jr. Ed è stata anche una prima volta: la Seleçao infatti è scesa in campo con una doppia divisa, totalmente nera durante il primo tempo e verdeoro nella ripresa.



GARA - A suggellare la scelta storica anche un motto stampato sul petto: “Con il razzismo non c’è gioco”. Ma tutto il contesto è stato particolare e istruttivo. Messaggi di sensibilizzazione sono stati diffusi prima del fischio d’inizio, quando i 22 giocatori in campo si sono inginocchiati per un minuto in segno di appoggio alle vittime di discriminazioni razziali. Normale dunque che la partita facesse solo da sfondo al messaggio sociale. L’ha vinta in scioltezza il Brasile, per ora, di Menezes, aspettando Ancelotti. Senza Neymar, segnano Joelinton, Rodrygo, Militao e Vinicius, il più atteso, che con la 10 sulle spalle ha realizzato un calcio di rigore. Il gol della bandiera invece porta la firma di Guirassy per il 4-1 finale.