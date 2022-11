Alle 17 torna in campo il Brasile, vittorioso all'esordio contro la Serbia grazie alla doppietta di Richarlison. Di fronte la Svizzera, che ha avuto la meglio del Camerun grazie a Embolo. E' la terza volta che Brasile e Svizzera si trovano di fronte ai Mondiali e curiosamente non ha mai vinto nessuno: 2-2 nel 1950 e 1-1 nel 2018. Gli elvetici, tra l’altro, segnano alla Seleçao da 6 partite di fila.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

La partita tra Brasile e Svizzera sarà trasmessa alle 17 in diretta tv su Rai 1. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Rai Play oppure sul sito Rainews.it.



PROBABILI FORMAZIONI

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphinha, Paquetá, Vinicius jr; Richarlison. Ct. Tite.



Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Ct. Yakin.