Sylvinho, ex terzino e ora collaboratore del ct del Brasile Tite, ha parlato a Radio Marte di alcuni brasiliani che giocano in Serie A, tra cui Allan e Douglas Costa: "Allan lo monitoriamo ed è fortissimo, ma lì abbiamo Renato Augusto che è un calciatore di fiducia oltre a Paulinho. Detto questo, Allan è un calciatore importante al pari di Jorginho che ha una qualità tecnica molto elevata. Volevamo chiamarlo, anzi, il direttore sportivo parlò con lui, ma Jorginho aveva fatto la sua scelta, aveva scelto l'Italia. Douglas Costa? Non l'ho chiamato e credo che neppure il ds lo abbia chiamato. È stato un gesto brutto e mi pare che anche il calciatore lo abbia riconosciuto, l'ho visto in tv è un comportamento che non dovrebbe verificarsi mai".