Il capitano del Brasile Thiago Silva ha parlato al termine del match perso contro la Croazia:



"E' difficile avere parole in questo momento. Ho già preso alcune decisioni nella mia vita, non solo in nazionale, ma personalmente. Quando perdiamo qualcosa di importante, a cui puntiamo, fa molto male. Cerchiamo di rialzare la testa e andare avanti, non c'è altra alternativa. Sono un ragazzo che si rialzava ogni volta che cadeva. Sfortunatamente, come giocatore, non alzerò quella coppa. Chissà dopo con un altro ruolo..."