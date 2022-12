Dopo l'eliminazione ai Mondiali per mano della Croazia, il CT del Brasile Tite ha confermato il suo addio dalla Seleçao durante la conferenza stampa post-partita: "Sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. È finito un ciclo, L'avevo detto più di un anno e mezzo fa".



Sul motivo per cui Neymar non abbia calciato i rigori, ha commentato così: "Doveva calciare il quinto e decisivo, quello che ha maggior pressione ed è il giocatore con più qualità e forza mentale per farlo"