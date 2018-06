Il ct del Brasile Tite parla in conferenza stampa dopo il successo sulla Serbia: "Non viviamo di aspettative, ma di realtà, di una squadra forte, che regge bene mentalmente la pressione, equilibrata e dotata di ricambi forti. Non era facile dopo l'infortunio di Marcelo, se i miei atleti non fossero preparati, la prestazione non sarebbe stata questa. La squadra ha creato aspettative molto alte nelle qualificazioni e nelle amichevoli, ma qui ai Mondiali è tutto un altro livello: non so se siamo noi i favoriti, queste cose le lascio dire alla stampa, mi interessa solo continuare a crescere e sfido i miei giocatori a farlo continuamente".