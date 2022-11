Il ct del Brasile Tite ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio nel Mondiale contro la Serbia:



"Non vi do la formazione, perché non voglio concedere vantaggi alla Serbia, squadra forte. Il mio principio di fondo è l’adattamento alle caratteristiche dei giocatori. Faccio delle scelte, alcune possono piacere altre no. Ho ragazzi giovani, protagonisti brillanti nei loro club. Siamo una squadra che segna molti gol e ne subisce pochi, come hanno dimostrato le qualificazioni. Penso che l’equilibrio vada ricercato a centrocampo, da lì nasce tutto. Sento meno freddo nella pancia rispetto a quattro anni fa in Russia, sono più leggero, maggiormente in pace, ma è chiaro, avverto la pressione di un Paese come il nostro, con la cultura del calcio. Sono tranquillo. È bello sognare di vincere, è giusto, ed è importante fare del proprio meglio nella consapevolezza che ci sono altre nazionali capaci di giocare bene. Dobbiamo rispettare la cultura di gioco del Brasile e dobbiamo rispettare l’avversario per rispettare noi stessi. La sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia mi ha fatto pensare. Non ci sono partite facilitate a priori, non c’è una griglia di partenza e va bene così".