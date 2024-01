Brassier spinge per il Milan, i dettagli della prima offerta. Ecco chi è il piano B per la difesa

La crescita di Simic rassicura per il futuro ma non cambia i piani del Milan che sta lavorando per regalare al suo tecnico Pioli un altro difensore. Il rientro alla base di Gabbia non basta per fermare l’emorragia infortuni che ha colpito il reparto, Moncada e D’Ottavio hanno individuato da giorni il profilo giusto in Brassier del Brest. Il classe 1999 piace tanto non solo al club rossonero ma anche a Monaco, che ha già mosso i primi passi ufficiali, Porto e Leverkusen.che spinge per raggiungere i connazionali Maignan, Hernandez e Giroud. L’accordo sui termini contrattuali sembra ormai una mera formalità, più complicato invece è il discorso con il Brest:Il Brest sta vivendo una stagione da sogno, attualmente è quarto in classifica in Ligue 1 a quattro lunghezze dal Nizza secondo. Ecco perché l’intenzione sarebbe quella di trattenere Brassier almeno fino al termine della stagione ma la volontà del giocatore può giocare un ruolo determinante in questa trattativa. La valutazione si aggira sui 11/12 milioni di euro ma può salire dato il grande interesse suscitato.Come da modus operandi utilizzato anche la scorsa estate, il Milan lavora sempre su più tavoli.Moncada é molto attratto dalla possibilità di portare in rossonero l’esperto difensore francese ma al momento rimangono le difficoltà legate al costo del cartellino e l’elevato ingaggio del giocatore di proprietà del Barcellona. Brassier é diventata la priorità in casa Milan, Lenglet il piano B