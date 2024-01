Brassier spinge per il Milan, ma si inserisce il Napoli: la situazione

Gabriele Stragapede

Il Milan, dopo l’arrivo di Terracciano dal Verona e il ritorno di Gabbia dal prestito al Villarreal, rimane alla ricerca di un altro difensore centrale da aggiungere al pacchetto difensivo per affrontare, con maggiore tranquillità, l’emergenza infortuni che ne ha falcidiato il reparto arretrato. Lilian Brassier del Brest, allo stato attuale dei fatti, risulta essere il primo nome sulla lista dei rossoneri. Il mancino classe ‘99 (che ha già dato la sua disponibilità al trasferimento) è un profilo che piace ala dirigenza (per età e caratteristiche), ma ancora non è arrivata un’offerta ufficiale al club francese e nessun assalto è previsto a stretto giro di posta.



OBIETTIVO – Moncada, D’Ottavio e Furlani sono molto attivi su questo dossier e stanno valutando se chiudere un’operazione da – complessivamente – circa 10 milioni di euro. Una quadra, ancora, non è stata trovata, anche se, nelle scorse giornate, ci sono stati dei contatti importanti in merito. La trattativa non avrà vita breve, visto che il Brest continua a chiedere una somma compresa tra gli 11 e i 13 milioni di euro per il cartellino del suo giocatore, in scadenza il 30 giugno 2025. Inoltre, il club di Via Aldo Rossi deve guardarsi intorno dalle insidie poste in essere da altre società.



CONCORRENZA – Il Milan non ha ancora chiuso, temporeggia e sta valutando con attenzione tutte le piste, permettendo, tuttavia, a squadre come Porto e Monaco di guadagnare terreno e di inserirsi all’interno dell’affare. Ma la concorrenza non si ferma qui, visto che anche il Napoli ha sondato il giocatore, includendolo nella lista di possibili difensori (insieme a Nehuen Perez dell’Udinese e ad Arthur Theate, ex Bologna, del Rennes) da unire all’attuale rosa di Mazzarri. Nessuna proposta ufficiale è ancora giunta in Francia, ma i partenopei stanno valutando il classe ‘99 come un’opzione allettante per il proprio roster. Nuovi dialoghi sono previsti nel corso dei prossimi giorni, in attesa di conoscere le future mosse del Milan. Milano-Napoli, parte la sfida per Brassier.,