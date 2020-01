Gabriel Brazao, portiere dell'Inter attualmente in prestito all'Albacete, ha parlato a ESPN Brasile: "Subito dopo il primo torneo con la squadra nazionale giovanile che abbiamo fatto in Italia, mi aveva sondato il Milan, ma dato che ero molto giovane e sono un fan dell’Inter, non apprezzai molto. Nel corso del tempo si sono fatte avanti molte squadre, fino all’Inter. Avevo cinque offerte di club dall’Inghilterra e dall’Italia, ma l’Inter è stata una buona scelta per me e il Cruzeiro. È stata una grande opportunità. Essendo un tifoso dell’Inter, mi ha fatto molto piacere. Oggi sono all’Albacete in prestito fino alla fine di giugno e ho qualche possibilità di giocare. Quando tornerò all’Inter voglio essere più preparato".