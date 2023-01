Josip Brekalo torna in Italia. L'esterno offensivo croato classe 1998 ha accettato l'offerta della Fiorentina, che lo preleva dal club tedesco del Wolfsburg. Dove era rientrato la scorsa estate dopo la stagione passata in prestito al Torino.



I viola hanno battuto la concorrenza di Monza, Dinamo Zagabria e Udinese, che (visto l'infortunio di Deulofeu) ha provato invano a convincerlo fino all'ultimo pure nella mattinata di oggi. Per il calciatore è pronto un contratto di tre anni e mezzo fino a giugno 2026 con un ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione.



Nonostante il suo arrivo, l'argentino Nico Gonzalez dovrebbe comunque restare a Firenze almeno fino al prossimo giugno. Infatti per questo mercato invernale gli inglesi del Leicester hanno virato sul brasiliano Tetê (classe 2000), attualmente in prestito ai francesi del Lione dagli ucraini dello Shakhtar Donetsk.