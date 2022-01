Nelle prossime settimane Gleison Bremer sottoscriverà il nuovo contratto con il Torino, un rinnovo che è stato annunciato dallo stesso presidente Urbano Cairo. I tifosi granata non devono però illudersi perché la prossima estate il difensore brasiliano sarà comunque messo sul mercato e le squadre interessate a lui non mancano: tra queste ci sono anche Inter e Milan.



Il cartellino di Bremer è attualmente valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro ma potrebbero servire qualche milione in più per acquistarlo: considerato anche l'interesse di diverse squadre inglesi per il giocatore, l'obiettivo del Torino è quello di far partire una vera e propria asta per il giocatore.