I margini sono ridotti, ridottissimi. Ma in casa Juve sono convinti che ci siano ancora. Così non si archivia definitivamente la pratica Gleison Bremer, fino a quando l'Inter non riuscirà a trovare l'accordo con il Torino allora il brasiliano resterà un obiettivo della Juve. Che pure ha messo in moto la macchina per arrivare a Benoit Badiashile.