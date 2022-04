Al termine di Atalanta-Torino 4-4, David Zima ha così commentato il pirotecnico pareggio della squadra granata ai microfoni di Torino Channel:



"Partita dura, giocata con grande intensità. Da guardare credo sia stata una grande partita. Ci sono state tante chance, è un peccato per noi aver pareggiato. L’Atalanta è forte e gioca con il nostro stesso sistema di gioco. Per noi è importante essere stati tosti come loro. Chi mi ha aiutato di più? Praet, parliamo anche in inglese ogni tanto. Bremer? Sono fiero di poter giocare con lui”.