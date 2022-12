Dopo la sosta per i Mondiali, la Premier League è ripartita con uno scoppiettante 2-2 nella prima partita del Boxing Day tra il Brentford e il Tottenham. Harry Kane, centravanti degli Spurs e della Nazionale inglese è stato bersagliato dai tifosi della squadra di casa, che ancora non hanno dimenticato il rigore sbagliato ai quarti di finale in Qatar contro la Francia: “Hai deluso il tuo paese, Toney avrebbe segnato".