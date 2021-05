Thomas Frank, allenatore del Brentford, neopromosso in Premier League, manifesta la sua gioia in tv dopo la vittoria nella finale playoff con lo Swansea: "Non riesco nemmeno ad esprimere le mie emozioni: è stata una stagione lunghissima, con molti alti e altrettanti bassi. Alleno un gruppo di ragazzi incredibile. In questo momento voglio soltanto ubriacarmi, alla Premier League penserò da domani".