Il Brentford vuole tesserare la promettente ala ucraina Mykhaylo Mudryk attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk. Il club inglese, secondo quanto riferito da sport.ua, avrebbe infatti messo sul piatto 20 milioni di euro per il classe 2001 che ieri sera ha segnato una doppietta nell’amichevole contro il Legia Varsavia. Al momento però non è ancora arrivata la risposta del club ucraino.