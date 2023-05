Il Brentford ha praticamente chiuso per il primo acquisto stagionale, si tratta di Mark Flekken in arrivo dal Friburgo. Accordo tra le parti trovato per 13 milioni di euro, lo stesso portiere ha ammesso la trattativa in dirittura d'arrivo alla Bild:



"Sono cresciuto al confine fra Germania e Olanda, ma sin da giovane seguivo principalmente il calcio inglese. Per me è un sogno che sto per realizzare". 30 anni, Flekken ha difeso i pali del Friburgo dal 2018. Lo spagnolo Raya quindi sarà presto libero di trovare una nuova sistemazione, probabilmente in una big di Premier.