David Raya non rinnoverà il suo contratto con il Brentford, preso com'è dalla voglia di dire sì ad un top club per continuare la sua crescita: le Bees sono pronte a cedere, ma chiederanno al Manchester United e a chiunque sia interessato non meno di 40 milioni di euro per il portiere spagnolo, da molti designato come erede naturale di David De Gea.