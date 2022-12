Ivan Toney è sempre più nei guai. Il centravanti inglese del Brentford, nel mirino della Football Association per aver violato il regolamento sulle scommesse per ben 232 volte in un periodo di quattro anni compreso tra il 25 febbraio 2017 e il 23 gennaio 2021, è stato accusato di altre 30 violazioni. Lo riporta Sky Sports UK.