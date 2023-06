Dopo aver messo sotto contratto come direttore sportivo Renzo Castagnini, il Brescia aveva pensato all'ex Palermo Silvio Baldini, come nuovo allenatore. Il toscano ha però rifiutato ed ora i nomi in lizza sono quattro: secondo BresciaOggi, c'è Aimo Diana, fresco d'addio con la Reggiana, ma anche Ivan Javorcic, Cristian Bucchi e Attilio Tesser.