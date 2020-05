L'attaccante del Brescia, Mario Balotelli scherza in diretta su Instagram con l'ex compagno di squadra Alessandro Matri: "Sono migliorato ma o faccio gol o corro, devono scegliere gli allenatori. Se mi passi un pallone non riesco a stopparlo, sono due mesi che non ne tocco uno... Ora la situazione va un po' meglio e almeno posso vedere i miei famigliari, ma prima ero da solo e nelle ultime due settimane di quarantena stavo sclerando".