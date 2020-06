Ennesimo capitolo della telenovela Balotelli: l'attaccante del Brescia, che già stamattina aveva saltato la seduta in programma per le ore 9, non si è presentato nemmeno all'allenamento delle 19. Lo riporta Sport Mediaset, spiegando come ad attenderlo, invano, c'erano preparatori atletici e fisioterapista. Lo scontro con il club, dunque, è totale: dopo le parole di Cellino nei giorni scorsi, l'addio è scontato. Da capire, ora, quando e come si svilupperà: resta viva l'ipotesi di una risoluzione del contratto. L'attaccante, intanto, è intervenuto su Instagram, commentando la notizia sotto il profilo di Sky Sport: "Anche voi ora a scrivere senza sapere ? Mah esterrefatto".