Brescia-Cagliari 2-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 20’ e 22’st Joao Pedro (C), 26’pt e 4’st Torregrossa (B)



Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti; Romulo, Tonali, Ndoj (1’st Dessena); Spalek (1’st Bjarnason); Torregrossa, Donnarumma (28’st Balotelli). All. Corini.



Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (43’st Cerri), Cigarini (27’st Oliva), Rog (8’st Ionita); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.



Arbitro: Giua di Olbia



Espulsi: 36’st Balotelli (B)



Ammoniti: 19’pt Ndoj (B), 21’pt Torregrossa (B), 25’pt Pisacane (C), 5’st Tonali (B), 5’st Nandez (C), 42’st Ionita (C), 43’st Pellegrini (C)