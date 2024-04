Prime pagine 29 aprile: 'Ondata Inter', 'I fantastici 5', 'Juve, fino alla fine: della stagione'

Sulle prime pagine oggi in edicola tanto spazio alla festa scudetto dell'Inter. Dopo il successo contro il Torino, firmato dalla doppietta di Calhanoglu, i nerazzurri sono saliti su due autobus scoperti: partiti alle 16 dallo stadio Meazza sono arrivati intorno alle 23 in piazza Duomo.Focus anche sulla lotta Champions, con 5 squadre ancora in corsache grazie al pareggio della Roma a Napoli (nel finale colpo di testa decisivo di Abraham) ottiene l'aritmetica qualificazione. In casa Juventus non è stata ancora presa una decisione sul futuro di Massimiliano Allegri: la società temporeggia, ora contano solo la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta (mercoledì 15 maggio) e un posto nella prossima Champions League.