Botta e risposta a suon di sfottò fra le tifoserie di Brescia e Cagliari, in occasione della partita di Serie B di oggi pomeriggio. I tifosi lombardi, in contestazione con il presidente Cellino, hanno esposto uno striscione per i tifosi del Cagliari, l'ex squadra del numero uno del Brescia: "Fateci un regalo, riportartelo sull'isola e chiudetelo sottochiave", hanno scritto i tifosi delle Rondinelle. "No grazie", la risposta dei supporter rossoblù.