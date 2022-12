Proprio nelle ore in cui la panchina del Brescia sta per cambiare padrone, con Alfredo Aglietti pronto a subentrare all'esonerato Pep Clotet, anche la società potrebbe presto subire la medesima sorte.



L'edizione odierna del Giornale di Brescia rivela infatti l'esistenza di una manifestazione d'interesse per l'acquisto del club lombardo da parte di un non meglio precisato gruppo olandese.



Il Brescia, attualmente presieduto da Massimo Cellino, è ormai da diverse settimane formalmente in vendita, anche se fino ad oggi non c'è mai stata alcuna trattativa concreta per il passaggio di mano del suo pacchetto di maggioranza. Ora però all'orizzonte potrebbe aprirsi una nuova pista.