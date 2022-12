Dopo il presidente Massimo Cellino anche il direttore sportivo del Brescia, Giorgio Perinetti, conferma Pep Clotet alla guida delle Rondinelle.



Neppure il pesantissimo 3-0 incassato sabato a Pisa e una squadra che da diverse settimane non gira più come ad inizio campionato sembra poter cambiare l'opinione che proprietà e dirigenza hanno del tecnico spagnolo: "L’allenatore è lo stesso di quando avevamo vinto cinque partite su sei - ha dichiarato dopo la gara dell'Arena Garibaldi, Perinetti - Molte squadre hanno cambiato allenatore ma non credo che questa sia nel nostro caso la scelta migliore da fare. Siamo convito che Clotet abbia in mano la squadra".