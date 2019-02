Massimo Cellino, presidente del Brescia, apre a Mario Balotelli, che ha rivelato di voler chiudere la propria carriera con le Rondinelle. Queste le parole del numero 1 del club lombardo rilasciate a Teletutto: "“Mario è un grande amico, un bravo ragazzo e soprattutto perbene. Se decide di giocare a calcio è un gran giocatore, c’è poco da aggiungere. Mi spiace che spesso attiri più l’attenzione per i suoi difetti che per i suoi pregi, che sono tantissimi. Al Brescia? Se si adegua a quanto possiamo offrirgli, e' il benvenuto".



Supermario è ora al Marsiglia, dove ha realizzato 2 reti dal suo arrivo a gennaio: in estate va in scadenza di contratto.