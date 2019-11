Il presidente del Brescia Massimo Cellino, contattato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato così l'episodio verificatosi ieri al campo di allenamento, con l'allontanamento di Mario Balotelli deciso dall'allenatore Fabio Grosso: “Non ero al campo, Grosso non mi ha chiamato, devo dedurre che non sia nulla di grave. In ogni caso dopo Verona Mario non ha più sorriso”.



Il numero uno del club lombardo si riferisce alla partita dello scorso 3 novembre tra Hellas e Brescia, nel corso della quale il suo attaccante reagì, scagliando il pallone in tribuna, agli ululati di un gruppo di sostenitori avversari sistemati nella Tribuna Est dello stadio “Bentegodi”. Un comportamento che aveva portato alla chiusura del settore per un turno di campionato, prima dell'annullamento della sanzione stabilito ieri dalla Corte di Appello Federale.